Seydikemer’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Sık ormanlık alanda etkili olan alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 40 arazöz, 1 iş makinesi 261 personel ile karadan müdahalesi devam ediyor.