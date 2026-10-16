Seydişehir'de operasyonda araçta 1560 tabanca parçası ele geçirildi - Son Dakika
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Seydişehir'de operasyonda araçta 1560 tabanca parçası ele geçirildi

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Seydişehir\'de operasyonda araçta 1560 tabanca parçası ele geçirildi
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Seydişehir'de Hacıseyitali Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 520 tabanca üst kapağı, 520 namlu ve 520 icra yayı olmak üzere toplam bin 560 silah parçası ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 560 adet tabanca parçası ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hacıseyitali Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın kullandığı araçta arama gerçekleştirildi. Aramalarda 520 adet tabanca üst kapağı (sürgü), 520 adet tabanca namlusu ve 520 adet icra yayı/mili olmak üzere toplam bin 560 adet silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili S.A.K. isimli şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Seydişehir'de operasyonda araçta 1560 tabanca parçası ele geçirildi - Son Dakika
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