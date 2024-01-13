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Seydişehir'de Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Seydişehir'de Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda bir otomobil şarampole devrilirken, yaralı sürücü Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydişehir\'de Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı
13.01.2024 - 08:44,
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil ile Mehmet İ. yönetimindeki HB-MI-564 yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken, sürücü Ramazan A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Seydişehir'de Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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