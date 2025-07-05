Seydişehir\'de Tarım Arazisinde Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında, 4 dönümlük ekili tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, Seydişehir- Beyşehir Kara yolu üzerinde bulunan Seydişifa Termal Tesisleri yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı fark eden Seydişifa personelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 4 dönümlük ekili tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürerken, yetkililer bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için çiftçilere anız yakmama ve yangın riskine karşı daha duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - KONYA