Seyhan Nehri\'nde Kaybolan Uzman Çavuşun Cesedi Bulundu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'a tayini çıkan Uzman Çavuş Musa Çal (23), izin için geldiği Adana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk mevkiinde Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Çal, suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehir ve etrafında arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Seyhan Nehri'nden çıkartılan Çal'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA