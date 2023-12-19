 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seyhan polisi iki evden cephanelik ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Seyhan polisi iki evden cephanelik ele geçirdi

Adana'da Seyhan polisi, kaçak silah üretimi yapan iki eve düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakaladı. Evlerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca gövdesi, 20 tabanca şarjörü, 143 tabanca mermisi, bir ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi. Ayrıca, tabanca üretiminde kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

Seyhan polisi iki evden cephanelik ele geçirdi
19.12.2023 - 20:28,
Abone Ol

Seyhan polisi iki evden cephanelik ele geçirdi

ADANA - Adana'da Seyhan polisi kaçak silah üretimi yapan iki eve düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakalarken evin içerisinden cephanelik çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kaçak silah üretimi yaptığını tespit ettiği iki eve eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda S.Ç., L.O. ile M.U. yakalandı.

Baskınlarda evlerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca gövdesi, 20 tabanca şarjörü, 143 tabanca mermisi, bir ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların dışında tabanca üretiminde kullanılan, 50 icra yayı, 49 icra mili, 13 tabanca namlusu, 20 metal tığ, 14 matkap ucu, bir kumpas, bir tabanca sürgüsü, 7 matkap, bir taşlama makinası, 7 tornavida, 3 çekiç, 3 pense ve 6 eğeye de el konuldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güvenlik, Adana, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyhan polisi iki evden cephanelik ele geçirdi - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: Seyhan polisi iki evden cephanelik ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement