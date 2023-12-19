Seyhan polisi iki evden cephanelik ele geçirdi

ADANA - Adana'da Seyhan polisi kaçak silah üretimi yapan iki eve düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakalarken evin içerisinden cephanelik çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kaçak silah üretimi yaptığını tespit ettiği iki eve eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda S.Ç., L.O. ile M.U. yakalandı.

Baskınlarda evlerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca gövdesi, 20 tabanca şarjörü, 143 tabanca mermisi, bir ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların dışında tabanca üretiminde kullanılan, 50 icra yayı, 49 icra mili, 13 tabanca namlusu, 20 metal tığ, 14 matkap ucu, bir kumpas, bir tabanca sürgüsü, 7 matkap, bir taşlama makinası, 7 tornavida, 3 çekiç, 3 pense ve 6 eğeye de el konuldu.