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Seyhan polisi oyuncak ayı içerisinden uyuşturucu hap yakaladı - Son Dakika
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Seyhan polisi oyuncak ayı içerisinden uyuşturucu hap yakaladı

Adana'da Seyhan polisi durdurduğu takside yapılan aramada, bir oyuncak ayının içerisinde bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Oyuncak ayının sahibi tutuklandı. Şüpheli ise, oyuncağın kendisine emanet olarak verildiğini ve içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu.

Seyhan polisi oyuncak ayı içerisinden uyuşturucu hap yakaladı
05.01.2024 - 00:39,
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Seyhan polisi oyuncak "Pelüş ayı" içerisinden uyuşturucu hap yakaladı

Uyuşturucuyu yakalata şüpheli," Oyuncağı ismini hatırlamadığım arkadaşım emanet olarak verdi" diye kendini savundu

ADANA - Adana'da Seyhan polisi şüphe üzerine durdurduğu taksi içerisindeki yolcuya ait bir oyuncak "pelüş ayı" içerisinde bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Pelüş ayının sahibi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde devriye görevini icra eden araştırma ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarında şüphelendiği taksiyi durdurdu.

"Pelüş ayıdan uyuşturucu hap çıktı"

Takside müşteri Mahmut E., polisin aracı durdurması üzerine panik yaptı. Bunun üzerine ekipler şahsın üzerini aradı, ancak bir suç unsuru bulamadı. Şahsın yanında bulunan oyuncak "pelüş ayı"da arama yapan ekipler bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi.

"Uyuşturucuyu yakalatan şüpheliden ilginç savunma"

Gözaltına alınan Mahmut E., polis merkezine götürüldü. Şüpheli Mahmut E. ifadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğunda haberim yoktu" diye kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Seyhan polisi oyuncak ayı içerisinden uyuşturucu hap yakaladı - Son Dakika


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