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Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi

Adana'da Seyhan polisi iki farklı eve yaptığı operasyonda 6 ruhsatsız silah, çok sayıda mühimmat ve 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi
17.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 22:49
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Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi

ADANA - Adana'da Seyhan polisi iki farklı eve yaptığı operasyonda 6 ruhsatsız silah, çok sayıda mühimmat ve 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mustafa G. ile Yusuf E.'nin evlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı. Bunu üzerine ekipler söz konusu şahısların Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda her iki evde yapılan arama çalışmasında, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik tüfek, 1'i uzun namlulu tüfek toplam 98 mermi ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan zanlılardan Yusuf E. tutuklanırken, Mustafa G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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