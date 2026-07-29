Seyir halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şehitkamil ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kendisini araçtan dışarı atarak çevredeki diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Kısa sürede aracın motor ve alt kısmını saran alevlere, çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.