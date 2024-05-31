Seyir halindeki otomobil alev aldı, 4 kişi son anda kurtuldu

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Muş'ta seyir halindeyken yanan otomobilden 4 kişi zor kurtuldu

MUŞ - Muş'ta seyir halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı.

Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişiler son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Üçevler gurup köy yolunda Mehmet Cevat Bozkurt idaresindeki 42 CRG 42 plakalı araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Araç içerisinde bulunan 4 kişi can havli ile kendilerini dışarı attı. Araç yanmaya başlarken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.