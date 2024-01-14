Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre 16 FK 706 plakalı otomobil Bursa'dan Mudanya ilçesine seyrettiği sırada Göynükle Mevkiinde motor kısmından alev aldı. Kaputtan yükselen alevleri farkeden sürücü otomobili yol kenarına çekti. Bir arda alev topuna dönen otomobilin içerisinden son anda çıkarak kurtulan sürücü itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Alev alev yanan otomobil Mudanya ilçesinden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri araştırma başlattı.