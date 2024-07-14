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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Otomobilden geriye hurda yığını kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Samsat istikametine gitmekte olan E.D., idaresindeki otomobil, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi yakınlarında alev alarak yandı. Biranda alev topuna dönen otomobil için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.