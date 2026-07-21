Seyitgazi\'de Biçerdöver Yangını

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir biçerdöverin alev alması sonucu çıkan ve yaklaşık 2 dönüm alanın zarar görmesine sebep olan yangın söndürüldü.

Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Karaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir biçerdöver henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Çıkan yangın sonucunda biçerdöver kullanılamayacak duruma gelirken, alevler çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hem köylülerin hem de ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda, yangın büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR