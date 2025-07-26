Seyitgazi Ormanı Yangını Kontrol Altında

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 22 Temmuz 2025 tarihinde çıkan ve Afyonkarahisar'a kadar yayılan ormanı tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapılan bazı bölgelerde yükselen küçük çaplı alev ve dumanlara müdahale ediliyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına kadar ulaşan yangın, önceki gün tamamen söndürülmüştü. Söndürme çalışmaları sırasında 10 orman işçisi ve AKUT gönüllüsünün şehit olduğu bölge dikkatle izleniyor. İnsansız hava araçları bölge üzerinde düzenli uçuş yaparak yeni bir alevlenenin yaşanmaması için yerdeki ekipler bilgilendiriliyor.

Yangının Seyitgazi bölgesinde bugün gözlenen küçük çaplı bazı alevlenmeler ve dumana, bölgelerini ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi. Yeni bir yangın yaşanmaması için yer ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR