Seyitgazi Yangınında Yaralanan Kader Dereli Yoğun Bakımda

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Kader Dereli, Yoğun Bakım Servisi'nde gözetim altında tutuluyor.

Seyitgazi ilçesinde çıkan ve rüzgarın Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın söndürme çalışmalarına Denizli'den gelerek katılan Kader Dereli, alevlerin arasında kalarak yaralanmıştı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Dereli, ekiplerce kurtarılıp Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sevk edilmişti. Dün, Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Dereli'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Dereli'nin vücudundaki yanıklar için bir ameliyat daha geçirdiği ve gözetim altında tutulduğu bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR