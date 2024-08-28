Şeytanın bile aklına gelmez: Kaçak göçmenler Avrupa'ya kaçmak için canlarını hiçe saydılar - Son Dakika
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Şeytanın bile aklına gelmez: Kaçak göçmenler Avrupa'ya kaçmak için canlarını hiçe saydılar

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Edirne'de yakalanan Makedonyalı şüpheli kaçak göçmenler, Avrupa'ya kaçmak için canlarını hiçe saydılar. İpsala Gümrük Kapısı'nda 5 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

28.08.2024 08:59
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Şeytanın bile aklına gelmez: Kaçak göçmenler Avrupa'ya kaçmak için canlarını hiçe saydılar

Makedonyalı şüpheli kaçak göçmenleri yurtdışına kaçırmak isterken yakalandı

İpsala Gümrük Kapısı'nda 5 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE - Edirne'de kamyonettin kasasının altında oluşturulan özel bölmede Avrupa'ya kaçmak isteyerek canlarını hiçe sayan ve kaçış planı için yaptıkları yeni yöntemle görenleri hayrette düşüren 5 göçmen ile onları yurtdışına kaçırmak isteyen 1 Makedonya uyruklu insan kaçakçısı yakalandı.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından takibe şüphe üzerine bir kamyonet takibe alındı.

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu D.A. isimli şüphelinin idaresindeki kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada kamyonet kasasının hemen alt kısmında gözle görüldüğünde fark edilmeyecek yapıda, aracın orijinalinde bulunmayan, sonradan özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen, 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını ifade ettiler.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu "Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık" suçlarında gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli D.A. işlemlerinin ardından daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Toplamda 5 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şeytanın bile aklına gelmez: Kaçak göçmenler Avrupa'ya kaçmak için canlarını hiçe saydılar - Son Dakika

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