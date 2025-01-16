Siber Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "9 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-15' operasyonlarında; hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA