Siber Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Siber Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

16.01.2025 08:47
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "9 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-15' operasyonlarında; hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siber Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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