Siber Suç Operasyonları: Erzincan'da 1 Tutuklama - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonları: Erzincan'da 1 Tutuklama

Siber Suç Operasyonları: Erzincan\'da 1 Tutuklama
29.06.2026 17:18
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Erzincan'da düzenlenen siber suç operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıklarının desteğiyle 29 ilde düzenlenen siber suç operasyonları kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 29 ilde toplam 409 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 213'ü tutuklandı.

Erzincan'da yakalanan şüphelilerden biri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Siber suçlarla mücadelede vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siber Suç Operasyonları: Erzincan'da 1 Tutuklama - Son Dakika

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