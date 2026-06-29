Siber Suç Operasyonları: Erzincan\'da 1 Tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıklarının desteğiyle 29 ilde düzenlenen siber suç operasyonları kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 29 ilde toplam 409 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 213'ü tutuklandı.

Erzincan'da yakalanan şüphelilerden biri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Siber suçlarla mücadelede vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ERZİNCAN