Siber Suçlar Operasyonunda 14 Tutuklama - Son Dakika
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Siber Suçlar Operasyonunda 14 Tutuklama

Siber Suçlar Operasyonunda 14 Tutuklama
19.06.2026 09:21
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Erzurum merkezli operasyonda banka hesaplarında 260 milyon TL suç trafiği tespit edildi, 14 kişi tutuklandı.

Erzurum merkezli 4 ilde düzenlenen siber suçlar operasyonunda, banka hesaplarında 260 milyon TL hacminde suç trafiği bulunan ve paneller üzerinden yasa dışı bahis ile kişisel verileri ele geçiren şebeke çökertildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Hesaplardan 260 milyon TL ele geçirildi

Ekiplerin 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yaptığı incelemelerde, ilk etapta 4 şüpheli tespit edildi. Zanlıların banka hesaplarını inceleyen siber polisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen tam 260 milyon TL tutarında hesap hareketliliği belirledi. Bu doğrultuda harekete geçen ekipler, düzenledikleri ilk dalga operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlar ilgili anlar emniyetin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Siber paneller WhatsApp'tan çıktı

Tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerini derinlemesine inceleyen siber uzmanları, suç şebekesinin izine WhatsApp üzerinden ulaştı. Yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarında kullanılan ve "panel" olarak tabir edilen platformlara ait içeriklerin bulunduğu 13 kullanıcı olduğu belirlendi.

4 ilde eş zamanlı baskın: 10 tutuklama daha

Siber polisi, elde edilen yeni tespitler doğrultusunda Erzurum merkezli 10, Tekirdağ 1, Antalya 1 ve Balıkesir'de 1 belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen ikinci dalga baskınlarda 13 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Toplamda 14 şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda toplamda 14 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Finans, Banka, Son Dakika

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