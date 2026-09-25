Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars'ta 120 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars'ta 120 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars\'ta 120 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Çelik Başarı Koleji'nde 120 öğrenciye güvenli internet, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi. Eğitimde dijital riskler ve siber zorbalık durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çelik Başarı Koleji'nde eğitim gören 120 öğrenciye, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık eğitimi verildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çelik Başarı Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi.

"Öğrencilere güvenli internetin püf noktaları anlatıldı"

120 öğrencinin katıldığı eğitimde, internet ve teknolojinin bilinçli ve güvenli şekilde kullanılması konusunda bilgiler aktarıldı. Öğrencilere özellikle dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı.

Seminerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere dijital dünyada karşılaşılabilecek çeşitli tehditler ele alındı.

"Siber zorbalığa karşı farkındalık"

Öğrencilere siber zorbalığın ne olduğu, dijital ortamlarda nasıl ortaya çıkabileceği ve böyle bir durumla karşılaşılması halinde neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Teknoloji kullanımının kontrollü ve bilinçli şekilde sürdürülmesinin önemine de dikkat çekilen eğitimde, öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli hareket etmeleri ve karşılaşabilecekleri olumsuzluklar karşısında doğru adımları atmaları amaçlandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin siber tehditlerden korunmasına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının eğitim kurumlarında sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Siber Suçlarla MücadeleEmniyet MüdürlüğüTeknoloji3. SayfaEğitimKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:16:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars'ta 120 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei