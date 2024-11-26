Siber Suçlarla Mücadele İçin Erzurum'da Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika
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Siber Suçlarla Mücadele İçin Erzurum'da Farkındalık Çalışmaları

Siber Suçlarla Mücadele İçin Erzurum\'da Farkındalık Çalışmaları

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, siber suçları önlemek amacıyla SİBERAY Programı ile vatandaşları bilgilendiriyor. Çeşitli etkinliklerde dolandırıcılık, dijital bağımlılık ve siber zorbalık konularında farkındalık oluşturulmakta.

26.11.2024 14:16  Güncelleme: 14:26
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı kapsamında; vatandaşlar Çevrimiçi Dolandırıcılık, Yasadışı Bahis, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Yöntemleri, Siber Zorbalık, İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Siber Suçlar konularında bilgilendirildi.

Yapılan çalışma kapsamında TRT Radyosunda, Kazım Karabekir Stadyumu'nda, Erzurum Büyükşehir Belediyesine dijital panolarda ve alışveriş merkezlerine ait dijital panolarda halkın bilinçlendirilmesi için yayınlar yapılarak, Kıraathane, çay evleri ve iş yerlerinde, Üniversiteler ve halkın yoğun olduğu alanlarda stantlar kuruldu, broşür dağıtımı yapılarak halkın görebileceği uygun yerlere afişler asıldı. Palandöken Kaymakamlığı paydaşlığında sinema etkinliği düzenlenirken kentte bulunan kurum çalışanları, muhtarlar ve imamlara, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile seminerler düzenlendi.

Yapılan etkinlikler kapsamında toplam 67 bin 267 vatandaşa ulaşılırken, Siberay Programı kapsamında halkı bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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