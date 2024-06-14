Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti - Son Dakika
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Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı düşen cam, park halindeki araca isabet etti ve maddi hasar oluşturdu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve soruşturma başlattı.

14.06.2024 22:26
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Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı düşen cam, isabet ettiği araçta maddi hasar oluşturdu.

İlçeye bağlı Hacı Saki Mahallesinde şiddetli rüzgardan dolayı nereden düştüğü belirlenemeyen cam, park halindeki araca isabet etti. Araçta geniş çapta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şiddetli rüzgardan düşen cam otomobile isabet etti - Son Dakika
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