Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan tır kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan tır kaza yaptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da, sıfır kilometre Renault ve Dacia SUV araçları taşıyan tırın başka bir tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazada maddi hasar meydana geldi.

04.10.2024 23:43
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Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan tır kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sıfır kilometre Renault ve Dacia marka SUV araçları taşıyan tırın önünde seyreden bir başka tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda ise madde hasar meydana geldi.

Kaza, Bolvadin Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki sıfır kilometre SUV araçları 34 BD 7276 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen F.D., idaresindeki 42 RN 911 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan M.D., sıkıştığı tırın kupasından itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılarının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazada tırın taşıdığı SUV araçların bazılarında ise maddi hasar meydana geldi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan tır kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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