Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan tır kaza yaptı: 2 yaralı

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Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan tır kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sıfır kilometre Renault ve Dacia marka SUV araçları taşıyan tırın önünde seyreden bir başka tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda ise madde hasar meydana geldi.

Kaza, Bolvadin Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki sıfır kilometre SUV araçları 34 BD 7276 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen F.D., idaresindeki 42 RN 911 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan M.D., sıkıştığı tırın kupasından itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılarının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazada tırın taşıdığı SUV araçların bazılarında ise maddi hasar meydana geldi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.