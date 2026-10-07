Siirt Baykan\'da arkadan çarpışan otomobillerde 20 yaşındaki genç ağır yaralandı

Siirt Baykan'da arkadan çarpışan otomobillerde 20 yaşındaki genç ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Baykan ilçesinde Demirışık köyü mevkiinde akşam saatlerinde iki otomobilin karıştığı kazada 20 yaşındaki genç ağır yaralandı. Yaralı, Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı; durumu kritik olunca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, hayati tehlikesi sürüyor.
Siirt'in Baykan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Demirışık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed T. yönetimindeki 21 AJ 789 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Edip A. idaresindeki 47 ADR 046 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Muhammed Ulaş (20) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ulaş, durumunun kritik olması nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Muhammed Ulaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?