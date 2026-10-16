Siirt Baykan'da ters dönen otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt Baykan'da ters dönen otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı

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Siirt Baykan\'da ters dönen otomobilde aynı aileden 1\'i bebek 3 kişi yaralandı
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Siirt'in Baykan ilçesinde kontrolden çıkarak ters dönen otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ile AFAD ekiplerince çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde kontrolden çıkarak ters dönen otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ve itfaiye ile AFAD ekiplerince çıkarılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Baykan ilçesi Gündoğdu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araçta bulunan aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Siirt AFAD, UMKE, jandarma, belediye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt Baykan'da ters dönen otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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