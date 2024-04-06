Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde silahlı kavga: 5 tutuklama - Son Dakika
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Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde silahlı kavga: 5 tutuklama

Siirt\'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde silahlı kavga: 5 tutuklama

Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde kazanan ve kaybeden iki aday yakınlarının arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

06.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:17
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Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde kazanan ve kaybeden iki aday yakınlarının arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesinde iki aday yakınlarının karıştığı silahlı kavgada 1 kişi ölmüş 4 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde silahlı kavga: 5 tutuklama - Son Dakika

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