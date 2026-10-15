Siirt Kurtalan\'da odunluk yangını evin üst katına sıçramadan söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde müstakil bir evin alt katındaki odunluk olarak kullanılan depoda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Oyacık köyünde müstakil bir evin alt katındaki odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri ve köylüler, durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kasa ve odunların bulunduğu alanda büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının üst kattaki yerleşim alanına sıçramasını engelledi. Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, yangın ekiplerin özverili çalışması sonucu söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.