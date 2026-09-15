Siirt Kurtalan\'da tadilattaki petrol istasyonunda yangın söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tadilat çalışmaları devam eden petrol istasyonunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tekel Mahallesi'nde Kurtalan-Batman çevre yolu güzergahında bulunan ve tadilat çalışmaları devam eden petrol istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.