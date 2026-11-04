Siirt Şirvan'da mantar yiyen aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

Siirt Şirvan'da mantar yiyen aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Şirvan'da doğadan toplandığı değerlendirilen mantarı yiyen aynı aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan toplandığı değerlendirilen mantardan tüketen aynı aileden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinen bilgilere göre, ilçede yaşayan Şahin Y., Sinem Y., Süleyman Y., Musa Y. ve Gülperi Y., evlerinde mantar tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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