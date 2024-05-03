Siirt Emniyet Müdürlüğü, 16 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı - Son Dakika
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Siirt Emniyet Müdürlüğü, 16 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı

Siirt Emniyet Müdürlüğü, 16 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, zanlının tutuklandığı belirtildi.

03.05.2024 10:33
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Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan zanlının tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs Siirt il merkezinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt Emniyet Müdürlüğü, 16 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı - Son Dakika

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