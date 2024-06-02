Siirt'te 491 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 491 gram metamfetamin ele geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste 491 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.E. isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir.

02.06.2024 16:53
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Siirt'te 491 gram metamfetamin ele geçirildi

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası otobüste bulunan bir yolcu üzerinde yapılan aramada 491 gram metafetamin uyuşturucu maddesi ile geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada; 491 gram metamfetamin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve olayla ilgili gözaltına alınan M.E. isimli şüpheli şahıs hakkında ise adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te 491 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 491 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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