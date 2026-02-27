Siirt\'te 6 Araçlı Kaza: Maddi Hasar

Siirt'te 6 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi mevkisinde 6 araç, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ölen olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla birlikte trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. - SİİRT