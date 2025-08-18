Siirt'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Siirt'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Siirt\'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
18.08.2025 16:13
Siirt'te iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, bir kişi yaralandı.

Siirt'te iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güres Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 30 yaşındaki S.G., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SİİRT

