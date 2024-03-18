Siirt\'te bıçaklı kavga polis müdahalesiyle sonlandı

Gaziantep'te BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayının aracına silahlı saldırı düzenlendi

Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, Yüksel ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Yüksel, saldırıya rağmen yükselişlerinin durmayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor.