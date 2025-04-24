Siirt\'te Çapa Makinesi Kazası

Siirt'in Pervari ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kilis köyünde, Ahmet A. ayağını çapa makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT