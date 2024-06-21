Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde çıkan orman yangınının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

21.06.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde çıkan orman yangınının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Şirvan ilçesi Demirkapı köyünden bugün saat 12.45' te orman yangını başladığı ihbarı alınmıştır. Orman İşletme Şefliği ekiplerimiz, Jandarmalarımız ve başta Demirkapı köyü olmak üzere civar köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da desteği ile derhal söndürme çalışmalarına başlanılmıştır. Bozuk ormanlık alanda örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada bulunan yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerin de dahil olması ile birlikte öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca OGM'den havadan müdahale de talep edilmiş olup yapılan havadan müdahalede ile birlikte yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Kemal Kızılkaya, Orman Yangını, İnceleme, Şirvan, Siirt, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 CHP’li belediyede hamile kadına çöp sürgünü CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
19:39 İsrail Refah’ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı
18:48 Manisa ve Uşak’ta orman yangını 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi Manisa ve Uşak'ta orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi
17:46 Putin, Batı’ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruz Putin, Batı'ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruz
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
20:11 Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı
19:45 Jayden Oosterwolde’den Galatasaray iddialarına bomba yanıt Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
18:34 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınlarında 500’den fazla koyun telef oldu Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 500'den fazla koyun telef oldu
17:57 İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
16:26 Şırnak’ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı Şırnak'ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı
16:22 Balkanlarda elektrik kesintisi Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 21:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement