Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde çıkan orman yangınının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Şirvan ilçesi Demirkapı köyünden bugün saat 12.45' te orman yangını başladığı ihbarı alınmıştır. Orman İşletme Şefliği ekiplerimiz, Jandarmalarımız ve başta Demirkapı köyü olmak üzere civar köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da desteği ile derhal söndürme çalışmalarına başlanılmıştır. Bozuk ormanlık alanda örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada bulunan yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerin de dahil olması ile birlikte öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca OGM'den havadan müdahale de talep edilmiş olup yapılan havadan müdahalede ile birlikte yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu. - SİİRT