Siirt'te Cinayet Davasında İlk Duruşma
Siirt'te Cinayet Davasında İlk Duruşma

05.05.2026 23:06
Gülhan Börülce'nin cinayetiyle ilgili davada sanıklar savunmalarını yaptı, duruşma ertelendi.

Siirt'te Gülhan Börülce'nin lojmanlarda öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü.

Siirt'te iki çocuk annesi Gülhan Börülce (39), 17 Aralık 2025'te lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Börülce'nin komşusu Şükrü K. ve eşi Fatma K. cinayet şüphelileri olarak tutuklanmıştı. Şükrü K.'nın olay günü Gülhan Börülce'den çaldığı bileziklerden 3'ünü bir kuyumcuda satarken kaydedilen görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianame Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Konuya ilişkin ilk duruşma görüldü. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Şükrü K., olayın planlı bir cinayet olmadığını iddia ederek, "Altınları almak için plan yaptım ancak öldürmeyi düşünmedim" dedi. Olaydan önce Börülce'nin evde yalnız olup olmadığını anlamak amacıyla birkaç kez kapının fotoğrafını çektiğini belirten Şükrü K., daha önce verdiği ifadeleri tekrar etti. Şükrü K., olayın gelişiminin kendi kontrolü dışında ilerlediğini ima ederek cinayeti tasarlamadığını savundu.

Diğer tutuklu sanık Fatma K. ise suçlamaları reddederek olaydan haberi olmadığını ileri sürdü. Fatma K., "Eşimin böyle bir şey yaptığını bilmiyordum. Eğer bilseydim ihbar ederdim. Eşimle sık sık tartışıyorduk, boşanmayı düşünüyordum. Çocuklarım nedeni ile bu kararımdan vazgeçtim. Olayla ilgili herhangi bir bağlantım yok" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi. - SİİRT

Kaynak: İHA

