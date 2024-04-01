Siirt\'te DEM Parti\'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı, 9 kişi gözaltına alındı

Arnavutköy'de Servis Aracı Alev Aldı, TOMA Yangını Söndürdü

Arnavutköy Boğazköy Işıkları mevkiinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir servis aracı aniden alev aldı. TOMA yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.