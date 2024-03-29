Siirt\'te dolu tüplerin bulunduğu kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Siirt'te dolu tüplerin içinde olduğu kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Siirt- Şirvan karayolunda Ömer Ö. yönetimindeki tüp yüklü 56 KE 466 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ömer Ö. ve yanında bulunan bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gaz dolu tüplerin patlamaması ise faciayı önledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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