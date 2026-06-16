Siirt\'te Düğün Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı

Siirt'te düğün konvoyunda bir otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun trafik akışının bulunduğu bölgede meydana gelen kazada, muhtemel bir zincirleme kazanın yaşanmaması sevindirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT