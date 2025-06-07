Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kurtalan ilçesinde dün, bir düğün salonuna girerek silahla bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan A.A. isimli şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Saldırgan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Düğün Salonunda Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?