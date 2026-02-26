Siirt\'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan araçta 13 kilo 400 kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 13 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT