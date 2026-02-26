Siirt'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Siirt\'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama
26.02.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan araçta 13 kilo 400 kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan araçta 13 kilo 400 kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 13 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Baykan, Siirt, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Bilal Erdoğan, Üsküp’te teravih namazını kıldırdı Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı
Romantik doğum günü kutlaması Ünlü oyuncu sevgilisinin doğumgününde aşkını ilan etti Romantik doğum günü kutlaması! Ünlü oyuncu sevgilisinin doğumgününde aşkını ilan etti
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Tedesco’dan bol sürprizli 11
Tedesco'dan bol sürprizli 11
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 22:15:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Siirt'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.