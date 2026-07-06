Siirt\'te Elektrik Direğinde Yangın

Siirt'te elektrik direğine dolanan brandanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

Elektrik direğine dolanan brandanın tutuşması sonucu çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yangının park halindeki araçlara sıçrama ihtimali çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak, alevleri kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Trafo hasar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT