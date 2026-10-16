Siirt\'te eve giren 1,5 metrelik yılan itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı

Siirt'te eve giren 1,5 metrelik yılan itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt Yeni Mahalle'de bir eve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. Ev sakinlerinin ihbarıyla adrese gelen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yılanı yakaladı.
Siirt'te bir eve giren yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de eve yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yılan, ekipler tarafından yakalandı.
Kaynak: İHA
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