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Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı

Siirt'te 3 yıldır terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.S. isimli şahıs, Gökçebağ beldesinde gerçekleşen bir cinayetin faili olarak aranıyordu. Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.S. yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Siirt\'te firari terör zanlısı yakalandı
30.12.2023 - 23:57,
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Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı

SİİRT - Siirt'te 3 yıldır terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Siirt Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ekiplerince, Gökçebağ beldesinde 18 Aralık 2020 günü O.U. isimli şahsın öldürülmesi olayının faili olan ve 3 yıldır firari durumunda bulunan, aynı zamanda silahlı terör örgütü PKK/KCK/ YPG/YDG üye olma suçundan aranan M.S. isimli şahıs, Siirt merkezinde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yakalanan M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
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