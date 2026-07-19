Kurtalan\'da fıstık bahçesinde çıkan yangında 95 ağaç kül oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde bulunan bir fıstık bahçesinde çıkan yangında 95 fıstık ağacı kül oldu.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bahçeye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangında ilk belirlemelere göre 95 fıstık ağacı zarar görerek kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT