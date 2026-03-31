Siirt\'te Genç Futbolcu Kalp Krizi Geçirdi

Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 33 yaşındaki genç, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerindeki bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılan 33 yaşındaki Nurettin Çiçek için çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT