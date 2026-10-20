Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet alev aldı, yangın söndürüldü

Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet alev aldı, yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te 15 Temmuz Meydanı önünde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet alev aldı; kazada yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Siirt merkez 15 Temmuz Meydanı önündeki Kurtalan yolu üzerinde A.A. yönetimindeki motosiklet ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın ardından motosiklette yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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