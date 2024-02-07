Siirt'te Hoparlörlere Saklanmış 250 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te Hoparlörlere Saklanmış 250 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Siirt\'te Hoparlörlere Saklanmış 250 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Siirt'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, hoparlörlere saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi. Siirt-Eruh kara yolunda durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, araba hoparlörlerinin içine gizlenmiş şekilde 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

07.02.2024 12:00
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Siirt'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, hoparlörlere saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından Siirt- Eruh kara yolunda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, araba hoparlörlerinin içine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt'te Hoparlörlere Saklanmış 250 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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