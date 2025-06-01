Siirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 7'nci katından düşen Remzi Yılmaz (48), binanın 2'nci katında asılı kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedenini Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te İnşaatta İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?